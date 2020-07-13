حي حلوان: احتراق 90% من محال سوق توشكى

قال اللواء خالد شحاتة، رئيس حى حلوان، إن حريق سوق توشكى أتى على أغلب المحال فى السوق، مشيرًا إلى أن الحادثة محل تحقيق الآن، من أجل الوقوف على السبب وراء ذلك، مشيدًا بدور الحماية المدنية فى السيطرة وإخماد الحريق، وتابع:"90% من حجم السوق احترق".





وأضاف "شحاتة"،خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السوق تم إنشاءه فى عام 2015 ومكون من 514 محل، ولكن ممراته ضيقة بعض الشئ، مشيرًا إلى أن هناك تضارب حول الأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران فى السوق، فهناك من يقول ماس كهربائى، وآخرون يقولون بشئ آخر.





ولفت رئيس حى حلوان، إلى ضرورة وجود طفاية حريق فى كل محل بهذا السوق البالغ عدد محاله 514، وتابع:"ذلك من ضمن اشتراطات الحصول على ترخيص للعمل".





وانتهت قوات الحماية المدنية من أعمال تبريد موقع الحريق الذي نشب بسوق توشكى بحلوان واستمر لساعات، صباح اليوم وتم إخماده دون خسائر فى الأرواح.





وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر السوق من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.





ويتكون سوق توشكى من 514 باكية علي مساحة ٤ آلاف م٢ وتمارس فيه أنشطة بيع مختلفة (ملابس وفاكهة ومأكولات وخضار) ويبين حصر الخسائر المبدئية تأثر ٦٠% من مساحة السوق بالحريق.





كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن اصابات أو وفيات.



