الجامعة الإسلامية تعلن شروط القبول وموعد إعلان النتائج للبكالوريوس

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:42 م
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الفجر السعودي

أعلن رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، اليوم الأحد، أنه اعتمد خطة قبول الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي المقبل 1442 هـ، ابتداءً من اليوم وحتى 30 من ذي القعدة 1441هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وحددت عمادة القبول والتسجيل يوم 2 من ذي الحجة 1441هـ موعدًا لإعلان نتائج المرشحين وبدء عملية تأكيد القبول، وتستمر حتى 4 ذو الحجة 1441هـ، على أن تعلن الأسماء النهائية للمقبولين يوم الاثنين 6 ذو الحجة 1441هـ.

وسيكون القبول متاحًا في المسار النظري بكليات: "الشريعة، الدعوة وأصول الدين، القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الأنظمة والدراسات القضائية"، وفي المسار التطبيقي الذي يشمل القبول في السنة التحضيرية المؤهلة للالتحاق بكليات: "العلوم، الحاسب الآلي ونظم المعلومات، الهندسة".

وأفادت العمادة بأن عملية القبول تخضع للمفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة الموزونة في المسار التطبيقي بواقع "40% للثانوية العامة + 50% لاختبار القدرات + 10% للاختبار التحصيلي"، وفي المسار النظري بواقع "50% للثانوية العامة + 50% لاختبار القدرات".

وبيّنت أن شروط القبول تتضمن الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا يكون قد مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات ابتداءً من خريجي 1436/1437هـ، وأن لا يكون مفصولاً فصلاً أكاديميًا من جامعة أخرى لأسباب تأديبية وإذا ثبت لاحقًا أنه سبق فصله لهذا السبب فيعد قيده ملغيًا.

كما تتضمن الشروط أن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظًا للقرآن الكريمة كاملاً، ويضاف لشروط القبول للمقيمين "المنح الداخلية" مع الشروط المتقدمة أن يكون الطالب مقيمًا إقامة نظامية "سارية المفعول" في المملكة، وأن لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا، مع إحضار موافقة الكفيل للدراسة بالجامعة، ولم يسبق للمتقدم الحصول على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية بالمملكة.

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المملكة السعودية الجامعة الإسلامية البكالوريوس

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