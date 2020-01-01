سامبدوريا يفوز على أودينيزي بثلاثية ويبتعد عن منطقة الهبوط

حقق فريق سامبدوريا الفوز على نظيره أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الدوري الإيطالي.





هز المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا الشباك، في عودته من الإصابة، وأضاف البديل فيدريكو بوناتزولي هدفا رائعا ليفوز سامبدوريا 3-1 على مستضيفه أودينيزي ويبتعد عن منطقة الهبوط بالدوري الإيطالي.





وافتتح كيفن لازانيا التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 37 وسط احتجاج لاعبي سامبدوريا.





واستحوذ لازانيا على تمريرة عالية بعد احتكاك مع مايا يوشيدا قبل أن يسدد الكرة في المرمى ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي.





وزعم سامبدوريا أن يوشيدا تعرض للدفع وحصل الحارس إميل أوديرو على إنذار.





لكن الفريق الضيف أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول إذ هيأ ألبين إيكدال الكرة إلى كوالياريلا، البالغ عمره 37 عاما، ليضعها في المرمى من 15 مترا في مشاركته الأولى منذ استئناف الدوري.





وجاء الشوط الثاني متواضعا وشهد بعض المشاكل لكن النهاية كانت مثيرة.





واصطدمت ركلة ركنية لسامبدوريا باثنين من مدافعي أودينيزي لتصل إلى بوناتزولي الذي سدد ضربة خلفية في المرمى قبل ست دقائق من النهاية.





وبدا أن أودينيزي أدرك التعادل عندما فشل أوديرو في إبعاد تمريرة عرضية لتصطدم بأحد لاعبي الفريق الضيف لكن تم إلغاء الهدف بداعي لمسة يد.





وأكمل مانولو جابياديني انتصار سامبدوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع.





وتقدم سامبدوريا إلى المركز 14 برصيد 35 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أودينيزي ويبتعد الفريقان بست نقاط عن منطقة الهبوط.







