ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي

قام حي الدقي بقيادة اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي، بالتنسيق مع إدارة السياحة بالمحافظة والتفتيش والمتابعة، وترخيص المحلات والأمن الصناعي، بحملة علي المنشآت السياحية للتأكد من الالتزام باشتراطات الترخيص.





وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، إن الحملة أسفرت عن رصد كافيه شهير بشارع الثورة مخالف لقرار مواعيد الغلق المحددة، كما تم رصد كافيه يدار دون الحصول علي رخصه سياحه في شارع المروة، وأخر يعمل على الرغم من انتهاء مدة ترخيصه.





وأوضح "عبدالفتاح" أنه تم رفع محتويات المخالفين لإيقاف النشاط، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، لافتا بأن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه، بعمل حملات على المنشآت السياحية وإعادة الانضباط للشارع مرة أخرى.





الجيزة: إزالة أعلى برج مُخالف بالمحافظة و٣ فيلل بأوسيم





تواصل محافظة الجيزة، حملاتها اليومية للقضاء على المباني المخالفة والتي تم بناؤها على أراضي الدولة بدون ترخيص.





وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.





وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم حيث تم البدء في إزالة برج مخالف مكون من ١٣ طابق بشارع الكباش ببشتيل، بالإضافة إلي أنه تم إزاله ٣ فيلات مخالفه وملحقاتهم من أسوار وغرف وبوابات بالكامل تتراوح مساحتهم ما بين ١٥٠ إلي ٢٥٠ م بمنطقة الغناترة بطريق البراجيل وبجوار محور الضبعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وأشار راشد أنه جار استكمال إزالة ٣ أبراج بشوارع طارق يحي ورمزي فرج والنور بالمريوطية بحي الطالبيه، إلي جانب إستكمال إزاله عقار مخالف بكورنيش النيل بالوراق وعدد ٢ برج بشوارع الاربعين والمنشية بحي الهرم.





وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 8 حالات بناء مخالف علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 275 م بمركز ومدينة البدرشين وإزاله عقار مخالف بالجلاتمة بمساحه ١١٠ م بمركز منشأه القناطر.



