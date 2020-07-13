ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:36 م
ضبط كافيه
ضبط كافيه
إسماعيل منطاوي
قام حي الدقي بقيادة اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي، بالتنسيق مع إدارة السياحة بالمحافظة والتفتيش والمتابعة، وترخيص المحلات والأمن الصناعي، بحملة علي المنشآت السياحية للتأكد من الالتزام باشتراطات الترخيص.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، إن الحملة أسفرت عن رصد كافيه شهير بشارع الثورة مخالف لقرار مواعيد الغلق المحددة، كما تم رصد كافيه يدار دون الحصول علي رخصه سياحه في شارع المروة، وأخر يعمل على الرغم من انتهاء مدة ترخيصه.

وأوضح "عبدالفتاح" أنه تم رفع محتويات المخالفين لإيقاف النشاط، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، لافتا بأن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه، بعمل حملات على المنشآت السياحية وإعادة الانضباط للشارع مرة أخرى.

الجيزة: إزالة أعلى برج مُخالف بالمحافظة و٣ فيلل بأوسيم

تواصل محافظة الجيزة، حملاتها اليومية للقضاء على المباني المخالفة والتي تم بناؤها على أراضي الدولة بدون ترخيص.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين. 

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم حيث تم البدء في إزالة برج مخالف مكون من ١٣ طابق بشارع الكباش ببشتيل، بالإضافة إلي أنه تم إزاله ٣ فيلات مخالفه وملحقاتهم من أسوار وغرف وبوابات بالكامل تتراوح مساحتهم ما بين ١٥٠ إلي ٢٥٠ م بمنطقة الغناترة بطريق البراجيل وبجوار محور الضبعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وأشار راشد أنه جار استكمال إزالة ٣ أبراج بشوارع طارق يحي ورمزي فرج والنور بالمريوطية بحي الطالبيه، إلي جانب إستكمال إزاله عقار مخالف بكورنيش النيل بالوراق وعدد ٢ برج بشوارع الاربعين والمنشية بحي الهرم. 

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 8 حالات بناء مخالف علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 275 م بمركز ومدينة البدرشين وإزاله عقار مخالف بالجلاتمة بمساحه ١١٠ م بمركز منشأه القناطر. 

ولفت إلى أنه تم إزاله تعديات على أراضي زراعية علي مساحة ٩٠٠م بطريق جسر الصليبية بشبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس بالإضافة إلى إزاله ٥ مخالفات بناء علي مساحه ١٠٠٠م بقري البرمبل وبني صالح ومنيل سلطان بمركز أطفيح لعقار واساسات مخالفه وبلوكات من الطوب الابيض وازالة مخالفات بناء بمساحة ١٠٠ متر تقريبا بشارع ٦ اكتوبر بالحوامدية. 
ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي
ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي
ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي
ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي
ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي
ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي
ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي
ضبط كافيه شهير بدون ترخيص في الدقي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كافيه ترخيص بوابة الفجر السياحة الدقي

أخبار تهمك

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

منذ 39 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 10 ساعة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف

منذ أقل من ساعتين

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الزمالك يطلب 7 ملايين جنيه لتجديد عقده

منذ أقل من نصف ساعة

ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف نجم جديد من إنبي

منذ 41 دقيقة

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: انتظام عمليات توريد القمح إلى الشون والصوامع

إزاله 1450 عقار مخالف وتعديات على أملاك الدولة بالجيزة

ضربة موجعة من محافظة الجيزة للمتاجرين في المنتجات الطبية

تفاصيل إزالة 15 عقارا مخالفا وفيلا وحمام سباحة في الجيزة

تفاصيل إزالة 15 عقارا مخالف وفيلا بأحياء الجيزة

غدا.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجيزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

10:02 م

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

11:33 م

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

10:34 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام