فريق علماء بتايلاند يعلن نجاح اختبارات لقاح ضد كورونا على القرود

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
تمكن فريق علماء في جامعة تشولالونغكورن التايلاندية، اليوم الأحد، من تحقيق نجاح اختبارات لقاحه ضد فيروس كورونا المستجد على القرود، مؤكدا استعداده بدء التجارب السريرية في أكتوبر المقبل.

قال مدير برنامج تطوير اللقاحات التابع للجامعة، كيات راكرونغتخام، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التايلاندية بانكوك: "أنجزنا المرحلة الثانية والأخيرة للاختبارات على القرود، لينطلق الآن إنتاج 10 آلاف جرعة من اللقاح ضرورية لإجراء التحاليل على المتطوعين، وستنتهي عملية الصناعة بحلول شهر أكتوبر".

وأضاف راكرونغتخام: "لقد جمعنا استمارات من المتطوعين، وحتى أواخر سبتمبر سنختار بينهم 5 آلاف شخص، ليتم تطعيم اللقاح على المجموعة الأولى منهم في أكتوبر، ونخطط لإنجاز هذه الاختبارات في نوفمبر".

وشدد الباحث التايلاندي مع ذلك على أنه من المتوقع أن عملية الاستخدام الجماعي للقاح لن تبدأ حتى أواسط عام 2021 المقبل، بصرف النظر عن النجاحات الكبيرة التي حققها العلماء في دول أخرى.

وأشار إلى أن هناك 129 لقاحا يجري العمل عليها في العالم حاليا، لكن 18 فقط منها قريبة نسبيا من إنجاز تطويرها، بينها المصل التايلندي.

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