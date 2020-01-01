دينا مراجيح توجه رسالة تامر حسني.. وتغني "تليفوني رن"

كشفت دينا مراجيح، فتاة التيك توك، ومقدمة المهرجانات الشعبية، عن المطربين المفضلين لها، وهم سلطان الطرب جورج وسوف، والمطرب الشعبي سمسم شهاب، وتامر حسني، وحسن شاكوش.









وفي هذا السياق، قامت "مراجيح"، خلال لقاءها مع "الفجر الفني" ، بغناء أغنية لتامر حسني، وهي "تليفوني رن"، والتي قدمها في فيلمه "عمر وسلمى1"، واختمت الاغنية بجملتها الشهيرة "احلى جود لاك عليك يا تامر حسني.. تامر حسني واحد بس".





يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، علق على مشاركة "مراجيح"، في أعمال فنيه، حيث أكد على أن النقابة تقوم بدراسة التعامل معها، من قبل الفنانين المنتمين إلى النقابة.



