دينا مراجيح توجه رسالة تامر حسني.. وتغني "تليفوني رن"

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:28 م
دينا مراجيح
دينا مراجيح
سعد نبيل _ تصوير: بلال أحمد
كشفت دينا مراجيح، فتاة التيك توك، ومقدمة المهرجانات الشعبية، عن المطربين المفضلين لها، وهم سلطان الطرب جورج وسوف، والمطرب الشعبي سمسم شهاب، وتامر حسني، وحسن شاكوش.


وفي هذا السياق، قامت "مراجيح"، خلال لقاءها مع "الفجر الفني"، بغناء أغنية لتامر حسني، وهي "تليفوني رن"، والتي قدمها في فيلمه "عمر وسلمى1"، واختمت الاغنية بجملتها الشهيرة "احلى جود لاك عليك يا تامر حسني.. تامر حسني واحد بس".

يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، علق على مشاركة "مراجيح"، في أعمال فنيه، حيث أكد على أن النقابة تقوم بدراسة التعامل معها، من قبل الفنانين المنتمين إلى النقابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتاة التيك التوك تامر حسني

أخبار تهمك

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 21 ساعة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد سلامة ونجوم الطرب يجتمعون مع "القلعي" في مسرحية "فرحانة"

الليلة.. ريشا كوستا وسمارة ناو وحسن شاكوش بحفل عنائي

حسن شاكوش ينضم إلى شركة إنتاج جديدة

هاني شاكر يطالب وزير الإعلام بمنع ظهور مطربي المهرجانات: قرار المنع لا رجعة فيه

حسن شاكوش يبحث عن عروسة بهذه المواصفات

خاص| بعد الهجوم عليها بسبب مراجيح وجو.. مخرجة "ليه لا": "المسلسل مفهوش ممثلين"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

10:34 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام