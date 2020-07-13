طارق الخولي: مصر حققت طفرات في عهد السيسي (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك SAIB، إن الاستقرار السياسي والأمني في مصر، كان له دورًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية، لمحاربة الإرهاب ومواصلة البناء والنمو.

وأكد "الخولي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرات إقليمية وعالمية على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى أن نجاح تحقيق النمو الاقتصادي يعتمد في المقام الأول على الاستقرار السياسي والأمني.

   

وأوضح أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر، عزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، كما أن مشروعات البنية التحتية، ساعدت على تطبيق ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأسهمت شبكة الطرق في زيادة حركة التجارة بين المحافظات والموانئ المصرية.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حظى بشهادة ثقة من كبريات مؤسسات التمويل الدولية، كما أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي خلال أزمة كورونا، هو تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأكد على أن البنك المركزي المصري، لعب دورا محوريا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونتج عنه خفض معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية، بعد ارتفاعها عقب قرار تحرير سعر الصرف في 2016.

وشدد على أن التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية، يعد تأكيدا على التكامل بين السياسات المالية والنقدية، الأمر الذي نتج عنه عودة الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة المصرية وسوق الدين المصري، وهو ما يمثل شهادة جديدة على قوة وصلابة الاقتصاد المصري بعد أزمة فيروس كورونا.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

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