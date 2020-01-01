مدرب الاسماعيلي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:27 م
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
كشف الإسباني خوان ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عبدالله السعيد، في 2008.

وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يطلب التعاقد مع عبدالله السعيد في ذلك الوقت".

وتابع: "عبدالله السعيد لاعب محترف وكبير وكان يركز فقط مع الإسماعيلي ولم يدخل في أي مفاوضات مع الأهلي".

وعن مفاوضات الأهلي معه بعد الرحيل عن الإسماعيلي، أشار: "الأهلي لم يفاوضني رسميا ولكن كان هناك مناقشات مع بعض الوكلاء".

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