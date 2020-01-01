جامع: تكلفة إحلال السيارات بالغاز تتراوح بين 8 و12 ألف جنيه يمكن تقسيطها

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:34 م
نيفين جامع
نيفين جامع
شيماء حسن
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مشروع إحلال السيارات بالغاز يأتي ضمن مبادات دعم الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن تكلفة التحويل تتراوح بين 8 و12 ألفًا حسب نوع السيارة ومن الممكن أن يتم دفعها بالتقسيط حتى لا يتم الإثقال على عاتق المواطن.

وأضافت نيفين في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن التقسيط سيتم على خمس سنوات، وسوف يضاف على فاتورة الغاز أثناء قيام المواطن بتموين سياراته بمبلغ قدرة 100 جنية وهو لدية قسط، سيقوم بدفع 105 أو 108 جنيهات، وهو مبلغ بسيط جدا لن يشعر به المواطن".

وفي ذات السياق أشارت وزير التجارة والصناعة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضًا بأن يكون هناك عملية إحلال السيارات القديمة وإعطاء المالك مبلغًا بدلًا عنها ليكون مقدم لسيارة جديدة، مستطردة "لا يليق أن يكون في مصر عربيات متهالكة لم يتم تطويرها من عشرين أو 30 سنة تشوه الشكل الحضاري الذي تسعى له مصر".


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