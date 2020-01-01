ليجانيس يحقق فوز صعب على فالنسيا ويحافظ على آماله في البقاء بالليجا

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
وكالات
حقق نادي ليجانس الفوزعل نظيره فالنسيا بهدف وحيد مقابل لا شئ في اطار منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

واحتفظ ليجانيس بآماله في البقاء ضمن الدوري الإسباني «لاليجا»،  عقب فوزه الثمين 1 - 0 على ضيفه فالنسيا، اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للدوري.

وارتفع رصيد ليجانيس إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وارتدى روبن بيريز ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف ليجانيس الوحيد في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

واضطر ليجانيس للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جوناثان كريستيان سيلفا في الدقيقة 54، لكن فالنسيا أخفق في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، خاصة بعدما أهدر لاعبه دانييل بارييخو ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وتأتي تلك الخسارة لتقلص آمال فالنسيا، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في المسابقة هذا الموسم، في التواجد ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم القادم.

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