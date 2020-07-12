بفائدة 8% لمتوسطي الدخل.. اعرف الآن خطوات حجز وحدات الاسكان الاجتماعي في 9 محافظات وأسعار الشقق بالمدن الجديدة shmff.gov.eg





أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي، اليوم الأحد الموافق 12/7/2020، أنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة بما يصل إلى 2271 وحدة موزعة بـ9 محافظات.





الاسكان الاجتماعي

وكشف صندوق الاسكان الاجتماعي، أن الوحدات السكنية المطروحة بمساحات تتراوح بين 100م2 و 150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه في المحافظات الآتية:





(القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، والمشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر).





وأكد الصندوق أن إعلان الاسكان الاجتماعي "وحدات الاسكان الاجتماعي" جاء في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والتي تم تعديلها مارس الماضي، لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بعائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عامًا.





اسعار شقق الاسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

وأكد صندوق الاسكان الاجتماعي، أن مقدم حجز الوحدات يصل إلى 40 ألف جنيه بشقق سكن مصر وتتواجد في 5 مدن بإجمالي 691 شقة وهي (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة) كما تتراوح المساحات بين 106 متر وحتى 118 مترًا.





وأما عن أسعار شقق دار مصر فمقدم الحجز يصل إلى 60 الف جنيه وتتواجد في 4 مدن، هي (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية بمساحات 130- 140 مترًا.





وأما عن أسعار شقق مشروع جنة فمقدم الحجز 80 ألف جنيه، وهي تتواجد في 4 مدن: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150 مترًا، بالإضافة إلى كل ما سبق سيتم دفع مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يكون بداية التسجيل من يوم 19 يوليو الجاري وحتى 20 أغسطس المقبل.





خطوات حجز شقة بالاسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.





- يقوم مقدم الطلب بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.





- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع.





- تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.





- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية.





- ملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت).





- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).





- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم ارسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم اصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.





- إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg.





- يقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع.





وأشار صندوق الإسكان، إلى أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.



