ياسمين صبري تطلب 250 ألف دولار مقابل ظهورها مع عمرو أديب

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تقول أن الفنانة ياسمين صبري طلبت، مبلغ 250 ألف دولار، مقابل الظهور في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة قناة "mbc مصر".



ونقلت مجلة صحفية، عن مصدر لها من داخل مجموعة mbc، أن الممثلة المصرية ياسمين صبري طلبت 250 ألف دولار، من فريق إعداد برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة "mbc مصر" ، وذلك مقابل الظهور معه في إحدى حلقات البرنامج،

لكن إدارة البرنامج رفضت نظراً لضخامة المبلغ الذي يعادل أربعة ملايين جنيه مصرية.





وقال المصدر، من داخل البرنامج أن عمرو أديب غضب من طلب ياسمين صبري، خاصة أنها تعلم أن النجوم دائماً لا يتعاملون مع برنامج عمرو أديب، مثل باقي البرامج خاصة أنه من أكثر البرامج مشاهدة في مصر وبعض الدول العربية، وعندما سمع عمرو المبلغ الذي طلبته ياسمين صبري، طلب من فريق الإعداد أن يخبرها بأنه سوف يعطيها 100 ألف جنيه مصري فقط، وهذا هو قيمتها، لكن اعتبرت ياسمين أن ما قاله عمرو أديب هو بمثابة "إهانة" لها، ورفضت بالطبع الظهور بالبرنامج .