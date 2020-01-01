عبير موسي: "الغنوشي" قام بتسفير الشباب التونسي من أجل الانضمام لـ داعش

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:05 م
شيماء حسن
شنت عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، هجومًا عنيفًا على راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، مشيرة إلى أنها بصحبة عدد من نواب البرلمان قرروا الدخول في اعتصام احتجاجًا على سوء إدارة البرلمان وتنفيذ أجندة "إخوانية" تهدد أمن تونس واستقرارها.

وقالت عبير في حوارها ببرنامج "مساء دي ام سي"، عبر سكايب "dmc": "إن رئيس البرلمان أصر على استضافة أحد المتهمين في قضايا إرهاب المجلس، وهو ما تسبب في الفوضى والهجوم على نائب شعبي داخل البرلمان، وقيامه بتسفير الشباب التونسي من أجل الانضمام إلى داعش".


وأضافت: "نحن على علم باتصال الغونشي بأردوغان وخرقه المستمر لقرارات المجلس العربي، وإقحام البرلمان في الأجندة الإرهابية الإخوانية، ولكن لن نتخلى عن مطالبنا بحسب الثقة من رئيس البرلمان، ونحن عازمون على إنقاذ تونس من أخطبوط الإخوان وسوف نضع كل قوانا من أجل تصحيح المسار وإعادة تونس إلى حضن المنطقة المغربية".

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