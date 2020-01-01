عقب الإعلامي عمرو أديب، على جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، قائلا: "لو كنت رئيس، وده مش وارد الحمد لله، كان ممكن أقول أنا قضيت على العشوائيات.. وده انجاز"، واصفا العشوائيات في مصر بـ الشيىء المهين والمذل.





وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن من ترك ملف العشوائيات على مدار الـ 50 سنة الماضية يجب أن يحاسب تاريخيا، مضيفا: "الناس كانت بتشوف التعامل مع ملف العشوائيات مستحيل، بدليل أن محدش مد إيده".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "العشوائيات كانت حجرا على صدر مصر، محدش قادر يشيله، ولا يقرب له".





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