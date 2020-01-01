عمرو أديب: "العشوائيات كانت حجرا على صدر مصر"
الأحد 12/يوليه/2020 - 11:05 م
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، قائلا: "لو كنت رئيس، وده مش وارد الحمد لله، كان ممكن أقول أنا قضيت على العشوائيات.. وده انجاز"، واصفا العشوائيات في مصر بـ الشيىء المهين والمذل.
وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن من ترك ملف العشوائيات على مدار الـ 50 سنة الماضية يجب أن يحاسب تاريخيا، مضيفا: "الناس كانت بتشوف التعامل مع ملف العشوائيات مستحيل، بدليل أن محدش مد إيده".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "العشوائيات كانت حجرا على صدر مصر، محدش قادر يشيله، ولا يقرب له".
افتتاح مشروع الأسمرات3
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.
وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
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