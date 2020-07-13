تعرف على حقيقة وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني بكورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:55 م
مهدي الحسيني
مهدي الحسيني
مي مرسي
رحل منذ قليل الفنان العراقي مهدي الحسيني، عقب تعرضه لجلطة في القلب، وذلك حسب حديث نقيب المهن التمثيلية العراقي جبار جودي قائلا أنه توفى عقب تعرضه لجلطة في القلب.

وكانت قد انتشرت أنباء عن إصابة الفنان مهدي الحسيني بكورونا، وذلك قبل وفاته حيث شاركت الفنانة آلاء حسين منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "نقل الاستاذ الممثل مهدي الحسيني الى مستشفى ابن النفيس اثر نوبة انخفاض حاد في الاوكسجين ٦٥٪؜ والان بإنتظار الدخول الى ردهة العناية المركزة بعد تأكيد اصابته بفايروس كورونا المستجد الف سلامة يارب".

ولكن خرج نقيب المهن التمثيلية العراقي جبار جودي، موضحا سبب وفاة مهدي الحسيني ومقدما واجب العزاء قائلا: "التعازي الى ذوي الفقيد، وان يلهمهم الصبر والسلوان".

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