بالتفاصيل.. كواليس جلسة التجديد بين الزمالك وعبد الله جمعة

تخطط إدارة الكرة بنادي الزمالك، لتجديد عقد عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمنع رحيل الاعب عن قلعة ميت عقبة.





جلسة التجديد بين عبد الله جمعة والزمالك





تحدثت مصادر صحفية عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض وبين عبد الله جمعة لاعب الزمالك، لتجديد عقد الأخير مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت المصادر أن عبد الله جمعة طلب الحصول في عقده الجديد على 8 ملايين جنيه، خاصة أن بيراميدز عرض عليه الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم حال انضمامه إلى صفوفه في الموسم المقبل.





الجدير بالذكر أن مسئولي الزمالك أعلنوا في وقت سابق عن قراره تمديد تعاقد عبدالله جمعة مع النادي الأبيض وتعديل القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب لتناسب قدراته الفنية.









ويبلغ عقد عبد الله جمعة الحالي مع الزمالك مليون و200 ألف جنيه.ومن جانبه رفض أمير مرتضى طلبات عبدالله جمعة المالية، بالحصول على المبلغ المذكور بشكل نهائي.





وكان بيراميدز تقدم بعرض للزمالك لشراء عبدالله جمعة وهو ما رفضه مسؤولو النادي الأبيض لما يمثله اللاعب من أهمية كبيرة في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.