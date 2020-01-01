بالتفاصيل.. كواليس جلسة التجديد بين الزمالك وعبد الله جمعة
الأحد 12/يوليه/2020 - 11:01 م
علي خلاف
تخطط إدارة الكرة بنادي الزمالك، لتجديد عقد عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمنع رحيل الاعب عن قلعة ميت عقبة.
جلسة التجديد بين عبد الله جمعة والزمالك
تحدثت مصادر صحفية عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض وبين عبد الله جمعة لاعب الزمالك، لتجديد عقد الأخير مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن عبد الله جمعة طلب الحصول في عقده الجديد على 8 ملايين جنيه، خاصة أن بيراميدز عرض عليه الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم حال انضمامه إلى صفوفه في الموسم المقبل.
الجدير بالذكر أن مسئولي الزمالك أعلنوا في وقت سابق عن قراره تمديد تعاقد عبدالله جمعة مع النادي الأبيض وتعديل القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب لتناسب قدراته الفنية.
ويبلغ عقد عبد الله جمعة الحالي مع الزمالك مليون و200 ألف جنيه.ومن جانبه رفض أمير مرتضى طلبات عبدالله جمعة المالية، بالحصول على المبلغ المذكور بشكل نهائي.
وكان بيراميدز تقدم بعرض للزمالك لشراء عبدالله جمعة وهو ما رفضه مسؤولو النادي الأبيض لما يمثله اللاعب من أهمية كبيرة في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.