الحكومة تخطط لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي جديدة

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على تشريع لتحويل كل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أنه يوجد 190 محطة للغاز الطبيعي، وهناك خطة لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي أخرى على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.



وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن خطة التحول إلى الغاز الطبيعى تشمل السيارات الخاصة بكافة أنواعها.





عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تدخلات وزارة التضامن الإجتماعي في حي الأسمرات بمشروعاته الثلاثة 1 و2 و3، وذلك خلال كلمتها في حفل الافتتاحات الرئاسية بحي الأسمرات.



وقالت القباج إن مركز الخدمات المتكاملة بلغت تكلفة إنشائه 76 مليون جنيه، ويقام على مساحة 6000 متر مربع، وتبرعت وزارة الأوقاف بجزء من تأسيسي وتجهيز المبني، ويحتوي على ٣ أدوار، مضيفة أن الوزارة أضافت له فرعا لبنك ناصر الاجتماعي ومكتب للتأمينات بعد أن وجدت أن منطقتي الأسمرات والمقطم خاليتان من فروع للتأمينات وبنك ناصر.

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وأضافت القباج أن المركز يحتوي على معرض الأسر المنتجة ومركز لتنمية مهارات الطفل وأنشطة للأطفال ذوي الإعاقة ومركز تخاطب ومركز علاج طبيعي وورش تدريب حرفية وخدمات للمرأة ومركز مودة للاستشارات الأسرية ومركز دعم نفسي وتصالح أسري ومكان لاستضافة النساء والأطفال ضحايا العنف وورش حرفية ومركز حاسب آلي لتدريب الشباب، وحضانة دامجة ومطعم وقاعة محو الأمية وقاعات تدريب ومكاتب خدمات إدارية وجراج يسع ٤٠ سيارة، مضيفة أن الوزارة تخطط مستقبلا لوجود مراكز للكشف المبكر عن السرطان والمخدرات.



وقالت القباج إن تدخلات الوزارة جاءت طبقا لتوجيهات السيد الرئيس بأهمية بناء الإنسان بصفته حجر الأساس والبؤرة المركزية لبناء الوطن وأن الاستثمار في البشر هو واجب وإلزام للحفاظ على مكتسبات الفترة السابقة ولتعظيم للموارد التي ضم ضخها من أجل التنمية العمرانية، مضيفة أن الوزارة تهتم بتحسين خصائص السكان والتأهيل المجتمعي والسلوكي للقاطنين في المناطق الجديدة وأن تطوير العشوائيات تقاطع مع أكثر من هدف وأهمهم خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والأهداف الأممية وبرنامج الحكومة وجميعهم دعوا لتحسين حياة المواطن وتحويل العشوائيات لمناطق جديدة.





وأضافت القباج أن الوزارة درست في البداية الخصائص العامة لسكان الأسمرات ودرست الفجوات القائمة قبل تنفيذ أي تدخلات؛ حيث أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية -التابع للوزارة- دراسة بحثية وميدانية على ١٥٠٠ أسرة وأظهرت أن نسبة الأمية ٣٣%، وأن ٦٥% من العمالة هي غير منتظمة ويجب علينا رسملة هذه العمالة وتسجيلها في التأمينات الاجتماعية، و١٧.٣% يستفيدون من المعاشات التأمينية وهي نسبة ليست كافية، و١٤.٥% أمراض مزمنة وإعاقات، كما أظهرت الدراسة احتياج الأسر لتنظيم الأسرة، حيث بلغت نسبة الأسر التي يزيد عددها على ٤ أفراد ٤٧.٧%، و١٣.٦% من الأسر تعولها امرأة.