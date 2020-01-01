"كورونا ينتقل خلال الهواء".. دراسات تكشف مفاجأة بشأن الفيروس القاتل
الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:39 ص
شيماء حسن
قال طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن هناك بعض الدراسات التي أثبتت أن فيروس كورونا يبقى جزء صغير منه في الجو لفترات طويلة نتيجة العطس أو الضحك أو الزعيق من الشخص المصاب في حال عدم ارتدائه الكمامة.
وأضاف نصولي في حواره عبر ببرنامج "مساء دي ام سي"، عبر سكايب "dmc": "أن 80% من نقط الرذاذ للشخص المصاب تسقط على الأرض، فيما يتبقى 20% في الجو ومن الممكن أن يتسبب في نقل العدوى، خاصة في ظل استمرار انتشار الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة".
وأشار مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن إلى إن انخفاض الإصابات في بعض الدول، وارتفاعها في دول أخرى لا يعني انتهاء الفيروس، ولكنه مرتبط بنسب التحليل التي يتم إجرائها، فكلما زاد عدد التحليلات كلما ظهرت نتائج أكبر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا