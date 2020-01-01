وزير الرياضة يعلن جاهزية مصر لاستضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والرياضة على جاهزية الدولة المصرية لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"ليس لدينا مانع في استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع :"ندرس هذا الأمر بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وليس لدينا مانع في ذلك".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن إقامة نصف نهائي كأس الكونفدرالية والمباراة النهائية في المغرب، بينما لم يكشف عن الدولة التي ستستضيف نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال.