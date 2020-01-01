الإبراشي: تصريحات السيسي عن توفير وحدات سكنية أثلج صدور المصريين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن السكن للمواطن أهم ما فى الحياة وهو الذى يتم بناء الكثير عليه وهو الملاذ والملجئ الذى يتم عليه تأسيس الحياة بكاملها، موضحًا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفتتاح عدد من المشروعات، اليوم الأحد، بشأن توفير "شقة"، لكافة الراغبين، أثلج صدور المواطنين.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تصريحات الرئيس السيسى، مهمة وتتماشى مع بناء مصر الجديدة والحديثة، والتى تضمن توفير حياة لائقة لكافة المواطنين.





افتتاح مشروع الأسمرات 3