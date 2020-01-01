وزير الإسكان: "أي مواطن عاوز حاجة سيجدها"

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:49 م
عاصم الجزار وزير الإسكان
عاصم الجزار وزير الإسكان
كـسـاب أحـمـد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على ثلاث محاور في ملف الإسكان، أولًا الدعم للطبقة البسيطة والمساندة للطبقة الوسطى، والإتاحة للطبقة العليا، مشددًا على أن الدولة مسئولة عن كافة المواطنين، وتابع:" ولذلك أي مواطن عاوز حاجة هيلقيها".

وأضاف "الجزار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تراعى المواطنين البسطاء وتوفر لهم الدعم المالي المباشر وغير المباشر من أجل توفير سكن لائق لهم.

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن يوم السبت المقبل، آخر موعد لحجز وحدات مشروع الإعلان الثالث بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات وسداد مقدمات الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى.


وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سبق طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، بالمناطق التالية (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البدارى – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.

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