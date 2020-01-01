مكسيم خليل يعايد زوجته بعيد ميلادها

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:10 م
مكسيم خليل
مكسيم خليل
لمياء علي

حرص الممثل السوري ​مكسيم خليل​ على معايدة زوجته الممثلة السورية ​سوسن أرشيد​ بعيد ميلادها بكلمات من القلب.

ونشر صورة له وهو مستلق في حديقة منزله وهي إلى جانبه وعلق عليها: حدا بيعرف شي اسمه "النقاء بالفطرة"
بالنسبة الي بعرفه..ليكو قاعد على يميني،.واليوم عيد ميلاده.

وأضاف: ..ونشالله عقبال المية وتشوفي كل احلامك حقيقة قدامك.. كل سنة وانتي بخير حبيبي سوستي الحلوة..".

وتقدمت العديد من الفنانات بالتهنئة لـ سوسن أرشيد بعيدها ونذكر منهن :"لطيفة التونسية، سيرين عبد النور، كندة علوش ورانيا يوسف".

أخبار تهمك

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 10 ساعات

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

10:34 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام