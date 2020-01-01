مكسيم خليل يعايد زوجته بعيد ميلادها
الأحد 12/يوليه/2020 - 11:10 م
لمياء علي
حرص الممثل السوري مكسيم خليل على معايدة زوجته الممثلة السورية سوسن أرشيد بعيد ميلادها بكلمات من القلب.
ونشر صورة له وهو مستلق في حديقة منزله وهي إلى جانبه وعلق عليها: حدا بيعرف شي اسمه "النقاء بالفطرة"
بالنسبة الي بعرفه..ليكو قاعد على يميني،.واليوم عيد ميلاده.
وأضاف: ..ونشالله عقبال المية وتشوفي كل احلامك حقيقة قدامك.. كل سنة وانتي بخير حبيبي سوستي الحلوة..".
وتقدمت العديد من الفنانات بالتهنئة لـ سوسن أرشيد بعيدها ونذكر منهن :"لطيفة التونسية، سيرين عبد النور، كندة علوش ورانيا يوسف".