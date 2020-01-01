مكسيم خليل يعايد زوجته بعيد ميلادها

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حرص الممثل السوري ​مكسيم خليل​ على معايدة زوجته الممثلة السورية ​سوسن أرشيد​ بعيد ميلادها بكلمات من القلب.



ونشر صورة له وهو مستلق في حديقة منزله وهي إلى جانبه وعلق عليها: حدا بيعرف شي اسمه "النقاء بالفطرة"

بالنسبة الي بعرفه..ليكو قاعد على يميني،.واليوم عيد ميلاده.



وأضاف: ..ونشالله عقبال المية وتشوفي كل احلامك حقيقة قدامك.. كل سنة وانتي بخير حبيبي سوستي الحلوة..".



وتقدمت العديد من الفنانات بالتهنئة لـ سوسن أرشيد بعيدها ونذكر منهن :"لطيفة التونسية، سيرين عبد النور، كندة علوش ورانيا يوسف".