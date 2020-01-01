"شرطة الرياض" تُلقي القبض على تشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال الأمن

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:03 م
شرطة الرياض
شرطة الرياض
الفجر السعودي

ألقت شرطة الرياض القبض، اليوم الأحد، على تشكيل عصابي بسبب تورطهم في دخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض، من خلال انتحالهم صفات رجال أمن واحتجازه هو وأفراد أسرته، والقيام بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية؛ حيث تك إيقاف المتهمين جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري: إن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص "ستة مواطنين واثنين من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل"؛ لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض من خلال انتحالهم صفة رجال أمن واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزانة بها مبلغ مالي يقدر بـ 2,300,000 ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة 250,000 ريال.

وذكر التويجري: أنه تم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ 35,000 ريال، وأربعون قطعة مصوغات ذهبية، و 28,000 قرص إمفيتامين المخدر، وقطع من مادة الحشيش المخدر، و6 قوارير مُسكر، و15 جهاز جوال، و3 كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و8 أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة.

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