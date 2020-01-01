نجم برشلونة مطلوب في الدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه من المتوقع أن ينتقل الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة الإسباني إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.





وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن إنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الكرواتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت الشبكة العالمية أن الإحتمالات متاحة وذلك على الرغم من تصريحات راكيتيتش في وقت سابق أكد فيها رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة لفترة طويلة.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن راكيتيتش يمتلك عقدًأ مع برشلونة حتى صيف 2021 وربما يرغب النادي الكتالوني في بيعه في الصيف الحالي لكي لا يرحل مجاناً بعد عام.