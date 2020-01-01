نجم برشلونة مطلوب في الدوري الأمريكي

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه من المتوقع أن ينتقل الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط  برشلونة الإسباني إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.


وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن إنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الكرواتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت الشبكة العالمية أن الإحتمالات متاحة وذلك على الرغم من تصريحات راكيتيتش في وقت سابق أكد فيها رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة لفترة طويلة.


وأشارت الشبكة العالمية إلى أن راكيتيتش يمتلك عقدًأ مع برشلونة حتى صيف 2021 وربما يرغب النادي الكتالوني في بيعه في الصيف الحالي لكي لا يرحل مجاناً بعد عام.

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

09:28 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام