توتنهام ضد آرسنال (1/2) | ملخص وأهداف مباراة Tottenham vs Arsenal في الدوري الانجليزي "ديربي لندن" (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:00 م
توتنهام ضد آرسنال
توتنهام ضد آرسنال

توتنهام ضد آرسنال (1/2) | ملخص وأهداف مباراة Tottenham vs Arsenal في الدوري الانجليزي "ديربي لندن" (فيديو)

توتنهام ضد آرسنال | حقق فريق توتنهام فوزًا صعبًا على غريمه آرسىنال بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام"، في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري:-
تقدم آرسنال في النتيجة وتحديدًا في الدقيقة 16 عبر لاعبه الفرنسي ألكسندر لاكازيت بهدف رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن على أقصى الزاوية اليمنى، لكن توتنهام رد سريًعا عبر نجمه الكوري الجنوبي سون في الدقيقة 19، لينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وفي الدقيقة 81، منح المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد نقاط المباراة لصالح فريقه توتنهام بتسجيله الهدف الثاني في المباراة بعد عرضية من سون.

وهذه النتيجة، جعلت توتنهام يقترب خطوة من المراكز الأوروبية، حيث أصبح رصيد السبيرز 52 نقطة في المركز الثامن، في المقابل تعقدت مهمة آرسنال من أجل بطاقة أوروبية بالتراجع للمركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وأصبح الفارق بين توتنهام وشيفيلد (سابع الترتيب) نقطتين فقط قبل 3 جولات من نهاية الدوري الإنجليزي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في المقابل يشارك أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع في مسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليج".

ومن المقرر أن يواجه توتنهام في الجولات الثلاث المقبلة كل من :(نيوكاسل - ليستر سيتي - كريستال بالاس)، في المقابل سيلعب آرسنال ضد كل من (ليفربول - أستون فيلا - واتفورد).

بالفيديو.. اهداف مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري:-


توتنهام ضد آرسنال (1/2) | ملخص وأهداف مباراة Tottenham vs Arsenal في الدوري الانجليزي "ديربي لندن" (فيديو)

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