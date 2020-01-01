توتنهام ضد أرسنال | تعرف على ملخص وأهداف المباراة وترتيب الفريقين

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:56 م
توتنهام ضد أرسنال
توتنهام ضد أرسنال
توتنهام ضد أرسنال ، شهدت انطلاقة الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مواجهات ساخنة ومفاجآت، أبرزها تعادل فريق ليفربول الإنجليزي على ملعبه "أنفيلد".

مباراة توتنهام ضد أرسنال

ولعب فريق توتنهام ضد أرسنال مساء اليوم الأحد الموافق الـ12 من يوليو 2020، استكمالًا لمبارايات الجولة اـ35 والتي انطلقت أمس، على ملعب "هوتسبير الجديد".

أهمية مواجهة توتنهام ضد أرسنال

وتعد مواجهة توتنهام ضد أرسنال بمثابة لقاء ديربي "شمال لندن" وغالباً ما تتميز هذه المواجهة بالإثارة والمتعة، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقين، في كافة دول العالم.

نتيجة لقاء توتنهام ضد أرسنال

وفاز فريق توتنهام ضد أرسنال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، بهدفين مقابل هدف وحيد، في أولى مباراة يفوز بها الأول على المدفعجية، على ملعبه الجديد، الذي بدأ اللعب عليه بعد افتتاحه في منتصف الموسم 2018-2019.

الترتيب بعد مواجهة توتنهام ضد أرسنال

وحملت مباراة توتنهام ضد أرسنال أهمية كبيرة، حيث رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 52 ويبقى في المركز الـ8 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ولفرهامبتون صاحب المركز الـ6، وهو المركز المؤهل مباشرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ترتيب المدفعجية بعد مباراة توتنهام ضد أرسنال
 
وأبعدت مباراة توتنهام ضد أرسنال الأخير عن التواجد الموسم المقبل بالدوري الأوروبي، نظراً لبقائه في المرتبة الـ9 بالججدول، برصيد 50 نقطة، مع تبقي ثلاث لقاءات من عمر مسابقة "بريمير ليج".

أهداف مباراة توتنهام ضد أرسنال

وأحرز أهداف مباراة توتنهام ضد أرسنال الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 16 وعادل الكوري الجنوبي هيونج مين سون الكفة لأصحاب الأرض بالدقيقة 19، وفي الدقيقة 81، سجل المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد هدف انتصار توتنهام من كرة رأسية، ليمنحه 3 نقاط ثمينة.


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