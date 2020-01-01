وزير المالية: مطلوب مني تأمين احتياجات الدولة



وأضاف معيط في حواره عبر سكايب ببرنامج "مساء "dmc المذاع على فضائية " " dmc أنه لا يعارض الإنفاق على المشروعات الاقتصادية الكبرى سواء لزيادة النمو أو التخطيط العمراني.



وقال الرئيسي السيسي " أطالب الحكومة والبنوك بفائدة مخفضة.. فائدة منخفضة مش هتبقى كفاية، مليون مركبة تحويلهم من بنزين لغاز يتكلفون 8 مليارات جنيه؟.. يا وزير المالية أنت بتخاف على الفلوس أوى.. مليون عربية يتحولوا من بنزين لغاز بيكلفوا 8 مليارات جنيه.. لو عاوزين الناس تيجى معاكم لازم تنزلوا للناس أكتر من كدا.. طيب ما فائدة صفرية لو أمكن ببرامج محددة".





قال محمد معيط، وزير المالية، في تعليقه على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يخاف على "الفلوس" بأن أي وزير مالية مطلوب منه تأمين احتياجات الدولة، ومحاولة الموازنة بين مصلحة البلد والاقتصاد والتشغيل.