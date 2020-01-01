شخص يطعن زوجته وشقيقها في كفرالشيخ

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أقدم شخص على قتل زوجته وشقيقها طعنًا بسلاح أبيض بعد نشوب مشادة كلامية بينهما داخل مدرسة بكر الابتدائية مما تسبب فى موت الاخ وإصابة الزوجة بـ6طعنات فى البطن.



حيث تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء هيثم عطا رئيس البحث الجنائي بورود اشارة من العميد ايمن بكري مأمور مركز شرطة الرياض يفيد فيها بوجود قتيل وسيدة مصابة في حالة حرجة بمدرسة بكر الابتدائية.



على الفور تكون فريق من البحث الجنائي بقيادة الرائد فتحي رزق رئيس مباحث الرياض والنقيب محمد الفقي معاون المباحث وتوجهوا الي مكان الحادث لمعرفة سبب الوفاة.



وتبين من التحريات التي أجراها الرائد فتحي زرق ان وراء الواقعة احمد س ع 30 عامًا ميكانيكي ومقيم بعزبة بكر التابعه لمركز الرياض محافظة كفر الشيخ ابن خالتهم وزوج اخت القتيل الذي يدعي «إيهاب ك م » 35 عامًا ومقيم بقرية 58 دائرة الرياض أثناء وجودهما في مدرسة بكرالابتدائية لسحب ملف ابنتها علم الزوج فهرول اليهم ووقعت الواقعة مشادة كلامية ثم سالت الدماء بواسطة سلاح ابيض طعنات نافذة في البطن ادت الي وفاة ابن خالته في الحال وإصابة زوجته “بسمة ك م ” 26 عامًا ومقيمة بقرية 58 التابعة لمركزالرياض بـ6 طعنات جروح قطعية متعددة في البطن والفخذ والحوض.



وتم عمل اللازم بواسطة أطباء الجراحة بمستشفى كفر الشيخ العام وتم حجزها في قسم الجراحة بالمستشفى وتم عمل التقرير المبدئي والحالة العامة متوسطة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.