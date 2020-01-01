الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي
الأحد 12/يوليه/2020 - 09:28 م
حسام مجدي
يدرس محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي التدخل لحسم صفقة مفاجأة للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات
الصيفية القادمة.
ويرغب المارد الأحمر
منذ فترة في التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف المقبل.
وتواصل مسئولو
الأهلي مع موليكا ووكيل أعماله ورحب اللاعب بشكل كبير جدا للانضمام إلى الفريق الأحمر
في الموسم المقبل ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي مازيمبي.
والصعوبة التي
تواجه النادي الأهلي في حسم صفقة موليكا هو رفض رئيس النادي لفكرة بيعه لأي نادي
داخل قارة إفريقيا ويفضل بيعه إلى أحد أندية أوروبا.
وينوي محمود الخطيب
التواصل بنفسه مع رئيس نادي مازيمبي في الأياك القليلة القادمة وقيادة مفاوضات ضم
موليكا في الصيف المقبل.