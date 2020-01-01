الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

يدرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التدخل لحسم صفقة مفاجأة للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

ويرغب المارد الأحمر منذ فترة في التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف المقبل.

 

وتواصل مسئولو الأهلي مع موليكا ووكيل أعماله ورحب اللاعب بشكل كبير جدا للانضمام إلى الفريق الأحمر في الموسم المقبل ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي مازيمبي.

 

والصعوبة التي تواجه النادي الأهلي في حسم صفقة موليكا هو رفض رئيس النادي لفكرة بيعه لأي نادي داخل قارة إفريقيا ويفضل بيعه إلى أحد أندية أوروبا.

 

وينوي محمود الخطيب التواصل بنفسه مع رئيس نادي مازيمبي في الأياك القليلة القادمة وقيادة مفاوضات ضم موليكا في الصيف المقبل.

 

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