رئيس حي الأسمرات: سلوك أطفال المدينة تغير للأفضل (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدنية الأسمرات ليس جديدة عليهم، حيث أن الرئيس دائم تفقد المدينة، مؤكدًا أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تستهدف خدمة قاطني المدينة.

وأشار "الغندور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن مشروع الأسمرات من أعظم المشروعات التي تم تنفيذها، حيث ساهم في نقل 18 ألف أسرة إلى منطقة أفضل، موضحا أنه تم تسكين نحو 2270 أسرة في المرحلة الثالثة من مدينة الأسمرات، ومتبقي 5 آلاف أسرة سيتم نقلهم تباعا.

وأضاف رئيس حي الأسمرات، أن نسبة السلوك لقاطني الأسمرات عند نقلهم للمدينة كانت لا تتعدى 5%، وإنما نسبة السلوك الآن لا تقل عن 75%، معلقا: "كان كل شهرين نغير بلاط الانترلوك، لأنهم كانوا يستخدموه في رفع السرير والتلاجة، ولكن الآن يتم تغيير بلاطة أو اتنين كل 9 شهور".

ولفت إلى أن أهالي الأسمرات يصدرون سبح للسعودية، وملابس داخلية أطفال لألمانيا، وسجاد يدوي حرير لأسبانيا، مضيفا أن سلوك الأطفال تغير وأصبحوا يرفضون تناول "الشيبسي والإندومي"، ويقاومون السلوك الخاطىء.

   

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

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