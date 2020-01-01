وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر على النيل

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:33 م
عاصم الجزار وزير الإسكان
عاصم الجزار وزير الإسكان
أمنية فوزي

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم تطوير ميدان التحرير على أعلى مستوى عالمي.

وكشف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر في كل المحافظات المطلة على النيل.

وتابع وزير الإسكان، أنه ممشى سياحي على نهر النيل للترفيه وإمتاع المصريين، ويعد نقلة حضارية لكورنيش النيل في القاهرة وباق المحافظات

وأكد وزير الإسكان، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر تبلغ 750 مليون جنيه.

وأوضح أن تكلفة مشروع منطقة مثلث ماسبيرو بلغت مليار جنيه، مردفًا: "الجامعات تضع شروط تخطيطية لاسترجاع الوجه الحضاري للعمران في مصر".

وأكد أن قيمة التصالحات تختلف بين القرى والمدن، مؤكدا أن الحد الأقصى لقيمة التصالح 25% من قيمة المخالفة.


وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

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