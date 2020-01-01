حي المرج يبدأ تطهير مصرف البلبيسي بكفر أبو صير

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:20 م
الحملة
الحملة
إسماعيل منطاوي
بدأت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، بتطهير مصب مدينة الهدى بكفر أبو صير بمصرف البلبيسي بنطاق حي المرج. 

وأوضح المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن عدم التطهير كان يتسبب في غرق منازل مدينة الهدى بكفر أبو صير بمياه الصرف الصحي، الأمر الذي دفعهم للاستغاثة بالمسئولين أكثر من مرة. 

ولفت إلى أن مبادرة "هنجملها" للشباب، ساهمت في عملية التطهير، بإشراف من اللواء إيهاب ذهني، رئيس حي المرج، والذى استغاث به سكان المدينة نتيجة تعرض منازلهم للغرق.

إعدام 35 كيلو لحوم فاسدة داخل محلات شهيرة بالقاهرة

أعلنت رئاسة حي غرب القاهرة، بدء تنظيم حملات تموينية وبيطرية، بقيادة اللواء محمد عقل، رئيس الحي، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى. 

وأوضح عقل، أن الحملات ستشمل المرور على محلات الجزارة بمناطق (وسط البلد والزمالك وجاردن سيتى)، لافتا إلى أن بعضها أسفر اليوم الأحد، عن إعدام ١٠ كيلو لحوم فاسدة، لا يصلح للاستخدام الآدمي من محلات حاتي شهير في شارع شامبليون كما تم إعدام ٢٥ كيلو لحوم فاسدة من محلات شهيرة في شارع ٢٦ يوليو بالزمالك.

محافظ القاهرة: حي الأسمرات 3 تكلف 3.6 مليار جنيه

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مشروع حي الأسمرات 3 تكلف 3.6 مليار جنيه، ويحتوي على 7440 وحدة سكنية.

وأشار "عبدالعال" خلال  افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" إلى أن الأسمرات 1 يضم 176 عمارة، والأسمرات 2 يضم 134 عمارة، والأسمرات 3 يضم 124 عمارة.

وقال اللواء خالد عبدالعال، إن عدد الوحدات السكنية في "الأسمرات 3" 7440 وحدة سكنية، على مساحة 65 فدانا، وتتسع لـ 35 ألف نسمة ومفروشة بالكامل.

ما لا تعرفه عن الأسمرات 3

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مشروع الأسمرات 3 بالمقطم وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، الذي يتبناه الرئيس منذ فترة للقضاء على المناطق العشوائية، وتسكين أهاليها في مساكن آدمية بديلة وراقية.

ونستعرض لكم أهم المعلومات عن مشروع الأسمرات 3:-

من أكبر المشاريع للقضاء على العشوائيات:
- يقام على مساحة 65 فدان
- يضم 7440 وحدة سكنية
- يحتوي على 124 عمارة
- يوجد في كل عمارة أسانسير
- وموتتكون العمارة من دور أرضي و9 أدوار متكررة
- وكل عمارة تضم 60 شقة
- يوجد بالأسمرات 3 176 محلا تجاريا 
- ويضم مسجد وكنيسة ومخبر آلي
- ويحتوي على 4 ملاعب متعددة الأغراض من بينهم ملعب كرة قدم 
- ويوجد على مبنى اجتماعي وحمام سباحة حديقة للأطفال
- 4 حضانات على مساحة 460 متر
- تضم الأسمرات 3 أربع وحدات صحية على مساحة 460 متر
- ويوجد ساحات انتظار لألف سيارة

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مصرف البلبيسي كفر أبو صير حي المرج المنازل القاهرة

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