مصرفي: احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بالرغم أزمة كورونا

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قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع رغم أزمة فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، وآثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر نجحت في امتصاص توابع الأزمة.



وأضاف "الخولي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مصر نجحت في تطبيق عدة مبادارات مثل مبادرة المقاولات والإسكان متوسط الدخل، والشمول المالي، ومبادرة دعم المدفوعات الإلكترونية، ونجحوا جميعًا في تقوية النظام الاقتصادي المصري وجعله قادرًا علي مواجهة الأزمات فضلًا عن جذب المستثمر الأجنبي واكتساب ثقته.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

