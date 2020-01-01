خاص .. أسرة "زنزانة 7" تنتهي من تصوير مشاهدها اليوم

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انتهي فريق عمل "زنزانة 7"، من تصوير مشاهدهم الخاصة بالفيلم اليوم، ومن مقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك.



وهذا ما كشفه المنتج الفني عوض ماهر في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.









يذكر أن فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.