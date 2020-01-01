من الساحل الشمالي فيفي عبده تطرح أسئله جدلية علي جمهورها

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة فيفي عبده جمهورها بفيديو جديد عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت خلال الفيديو من الساحل الشمالي بفستان أحمر قصير ، وطرحت خلال الفيديو موضوعا جدليا يتعلق بالأسباب التي تدفع الأبناء لترك أبائهم في بيوت المسنين، ووعدت فيفي جمهورها بمناقشه هذا الموضوع في "صالون فيفي".

وعلقت قائله : ‏صباح الفل من الساحل الشمالي عايزة اعرف رايك في المشكلة اللي انا قولتلكم عليها في الفيديو بحبكم اوووووووي .


يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده تقديمة برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، في السباق الرمضاني الماضي وقامت بإستضافة عدد من النجوم.

أخبار تهمك

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

09:28 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام