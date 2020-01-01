من الساحل الشمالي فيفي عبده تطرح أسئله جدلية علي جمهورها
الأحد 12/يوليه/2020 - 09:51 م
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة فيفي عبده جمهورها بفيديو جديد عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت خلال الفيديو من الساحل الشمالي بفستان أحمر قصير ، وطرحت خلال الفيديو موضوعا جدليا يتعلق بالأسباب التي تدفع الأبناء لترك أبائهم في بيوت المسنين، ووعدت فيفي جمهورها بمناقشه هذا الموضوع في "صالون فيفي".
وعلقت قائله : صباح الفل من الساحل الشمالي عايزة اعرف رايك في المشكلة اللي انا قولتلكم عليها في الفيديو بحبكم اوووووووي .
يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده تقديمة برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، في السباق الرمضاني الماضي وقامت بإستضافة عدد من النجوم.
وظهرت خلال الفيديو من الساحل الشمالي بفستان أحمر قصير ، وطرحت خلال الفيديو موضوعا جدليا يتعلق بالأسباب التي تدفع الأبناء لترك أبائهم في بيوت المسنين، ووعدت فيفي جمهورها بمناقشه هذا الموضوع في "صالون فيفي".
وعلقت قائله : صباح الفل من الساحل الشمالي عايزة اعرف رايك في المشكلة اللي انا قولتلكم عليها في الفيديو بحبكم اوووووووي .
يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده تقديمة برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، في السباق الرمضاني الماضي وقامت بإستضافة عدد من النجوم.