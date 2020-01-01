من الساحل الشمالي فيفي عبده تطرح أسئله جدلية علي جمهورها

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شاركت النجمة فيفي عبده جمهورها بفيديو جديد عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت خلال الفيديو من الساحل الشمالي بفستان أحمر قصير ، وطرحت خلال الفيديو موضوعا جدليا يتعلق بالأسباب التي تدفع الأبناء لترك أبائهم في بيوت المسنين، ووعدت فيفي جمهورها بمناقشه هذا الموضوع في "صالون فيفي".



وعلقت قائله : ‏صباح الفل من الساحل الشمالي عايزة اعرف رايك في المشكلة اللي انا قولتلكم عليها في الفيديو بحبكم اوووووووي .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده تقديمة برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، في السباق الرمضاني الماضي وقامت بإستضافة عدد من النجوم.

