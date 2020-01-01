فضل شاكر يعيد طرح أغنية وحشتوني بشكل جديد

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
لمياء علي

أطلق الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الذي حمل عنوان " وحشتوني " ولكن بأسلوب جديد، حرص من خلاله على أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز المعالم في تلك الدول.

وخلال الفيديو، حرص شاكر على ظهوره على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره تعبيرًا عن اشتياقه لهم، وقام بأعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد.

وحشتوني من كلمات قوس ومن الحان سهم وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ومن انتاج الفنان فضل شاكر .

وتقول كلمات الأغنية "أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور ، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور.


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