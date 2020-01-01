حاكم ولاية الخرطوم يصدر قراراً بتشكيل 4 لجان استشارية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:35 م
حاكم ولاية الخرطوم الدكتور يوسف آدم الضي
حاكم ولاية الخرطوم الدكتور يوسف آدم الضي
وكالات
أصدر حاكم ولاية الخرطوم السودانية، الدكتور يوسف آدم الضي، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل 4 لجان استشارية مهمتها رفع توصيات بشأن تفكيك جماعة الإخوان الإرهابية وإزالة أثار سياسة التمكين التي تبنتها خلال سنوات حكمها. 

وقال الضي، وهو وزير الحكم الاتحادي، ومكلف بإدارة ولاية الخرطوم، في تصريح صحفي، إن التوصيات التي ستصدرها اللجان الاستشارية الأربع تكون ملزمة التنفيذ لكافة الوزارات والوحدات في الولاية عقب إجازتها. 

وأوضح أن هذه اللجان مكلفة برفع توصيات لإزالة أثار وممارسات وتمكين نظام الإخوان البائد في الوزارات والمحليات "البلديات". 


كما أوكلت للجان أيضاً مهمة رفع توصيات مماثلة لتطوير الجهاز التنفيذي ورفع كفاءة لجان الخدمات والتغيير وبناء جهاز تعاوني كفؤ ومقتدر وإبتكار وسائل لتخفيف أعباء المعيشة عن السودانيين وتنظيم الرقابة على السلع. 

وكانت لجنة تفكيك الإخوان الاتحادية برئاسة الفريق ياسر العطا، أكدت صدور توجيها من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بتفكيك نظام الحركة الإسلامية السياسية البائد، في الولايات الإقليمية. 

وتشتكي المجتمعات في الأقاليم السودانية من سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على مستويات الحكم المحلي مما أثر سلباً على حياتهم وعدم تذوقهم طعم التغيير الذي شهدته البلاد. 

وما تزال 17 ولاية سودانية من أصل 18 ولاية تدار عبر حكام عسكريين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير في آخر عهده، وتم إرجأ تعيين ولاة جدد بفضل إتفاق بين الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية المسلح. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولاية الخرطوم لجان استشارية قرار حاكم تشكيل 4

أخبار تهمك

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

خلال مؤتمر صحفي.. عبد الفتاح البرهان يُوجه 13 رسالة لشعب السودان

البرهان لمصر والخليج: أعداؤكم أعداؤنا

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يزور جوبا

المجلس السيادي السوداني يتعهد بفتح ملفات اغتيالات الإخوان ضد سياسيين

السودان.. المجلس السيادي يتعهد بفتح ملفات اغتيالات الإخوان ضد السياسيين

السودان: استلمنا 1500 مليون دولار من المساعدات السعودية- الإماراتية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

07:28 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام