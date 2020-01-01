خاص... أول تعليق من مي كساب عن انفصال اوكا وأورتيجا

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صرحت الفنانة مي كساب للفجر الفني عند سؤالها عن سبب إنفصال زوجها الفنان أوكا عن صديقه أورتيجا غنائياً فأجابت :" الحمد لله ربنا مش بيعمل غير الخير".





وإنفصل نجمي الأغنية الشعبية والمهراجانات اوكا وأورتيجا عن بعضهما البعض غنائياً بعد أن إعتاد الجمهور علي رؤيتهم سويا في المهراجانات والأغاني المختلفة



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و بدأ إنفصال النجمين أوكا وأورتيجا عن بعضهما فنياً عندما طرح المطرب الشعبي أورتيجا أغنية "أنا هاتجن" بشكل منفرد بعد أن أعتاد الجمهور على ظهورهما سوياً في عشرات الأغاني التى قدمت خلال مشوارهم الغنائي على مدار عشر سنوات.





وقدم نجم المهراجانات "اورتيجا" عدة أشكال موسيقية من خلال أغنيته "أنا هتجن" من بينهم موال وغناء شعبي وراب وذلك بعد أن وضح أن ما كان يقدمه هو غناء شعبي وراب وليس مهرجانات..







يشار إلي ان أغنية «أنا هتجن» من غناء والحان اورتيجا وكلمات كالوشا وتوزيع شيندي وخليل و من إخراج أورتيجا، وقدمها اورتيجا بمفردة، وأن آخر أغنية قدمها مع أوكا كانت "إصحي يا منطقة".