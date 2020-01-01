خاص... أول تعليق من مي كساب عن انفصال اوكا وأورتيجا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:28 م
مي كساب
مي كساب
سيدة صادق



صرحت الفنانة مي كساب للفجر الفني عند سؤالها عن سبب إنفصال زوجها الفنان أوكا عن صديقه أورتيجا غنائياً فأجابت :" الحمد لله ربنا مش بيعمل غير الخير".


وإنفصل نجمي الأغنية الشعبية والمهراجانات اوكا وأورتيجا عن بعضهما البعض غنائياً بعد أن إعتاد الجمهور علي رؤيتهم سويا في المهراجانات والأغاني المختلفة

.
و بدأ إنفصال النجمين أوكا وأورتيجا عن بعضهما فنياً عندما طرح المطرب الشعبي أورتيجا أغنية "أنا هاتجن" بشكل منفرد بعد أن أعتاد الجمهور على ظهورهما سوياً في عشرات الأغاني التى قدمت خلال مشوارهم الغنائي على مدار عشر سنوات.


وقدم نجم المهراجانات "اورتيجا" عدة أشكال موسيقية من خلال أغنيته "أنا هتجن" من بينهم موال وغناء شعبي وراب وذلك بعد أن وضح أن ما كان يقدمه هو غناء شعبي وراب وليس مهرجانات..



يشار إلي ان أغنية «أنا هتجن» من غناء والحان اورتيجا وكلمات كالوشا وتوزيع شيندي وخليل و من إخراج أورتيجا، وقدمها اورتيجا بمفردة، وأن آخر أغنية قدمها مع أوكا كانت "إصحي يا منطقة".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

09:28 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام