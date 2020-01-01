يخدم مليون شخص.. تعرف على برنامج تطوير العشوائيات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية منها مشروع حي الأسمرات 3، والذى يوفر 7440 وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية، وأكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع حى الأسمرات جزء من برنامج تطوير العشوائيات، ومصر الدولة الوحيدة التي تعمل على تطوير المناطق غير الأمنة على مستوى الجمهورية.





وأضاف مدبولى، أن برنامج تطوير المناطق غير الآمنة، ليس مجرد بناء المسكن، ولكنه برنامج تطوير الشخصية المصرية لخدمة 240 ألف أسرة تعيش في المناطق غير الآمنة، وكيف نخرج هذه الأسر التي يبلغ عددها أكثر مليون فرد من الفقر، مؤكدا، أن هذا البرنامج من البرامج التى أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية لتطوير كافة الخدمات إلى المواطنين.





تطوير العشوائيات

أكد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن المرحلة الثالثة مشروع حى الأسمرات 3 تخدم حوالى 7300 أسرة، مضيفا أنه يتكون من أرضى و9 أدوار ولا يختلف عن المشروعات السابقة.





وأضاف صديق، أن المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بها اختلاف بسيط في النموذج المعمارى، أن هناك مشروع" معًا" يضم 4400 وحدة بتكلفة مليار جنيه على مساحة 70 فدان، حيث أن حى الأسمرات استثمار فى العنصر البشرى ولا يقتصر على توفير الوحدات السكنية، وتطوير العشوائيات بمنطقة مصر القديمة لتقديم حياة كريمة للمواطنين.





مليون وحدة

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، إن إجمالى الوحدات السكنية التي نفذتها الحكومة مليون وحدة بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، حيث أن هناك 13 محافظة أصبحت خالية من المناطق العشوائية وغير الآمنة.





وأضاف وزير الإسكان، أنه الحكومة نفذت 610 ألف وحدة سكنية جديدة للإسكان الاجتماعى بتكلفة 90 مليار جنيه ونفذت 140 ألف وحدة سكنية بتكلفة 54 مليار، وأصبح إجمالى الاسكان الاجتماعى والمتوسط 750 ألف وحدة سكنية بتكلفة 145 مليار جنيه، وتنفيذ 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل.





مشروع تطوير العشوائيات

كشف وزير الإسكان، أن صندوق تطوير العشوائيات شهد تطورا منذ عام 2014 بتوجيهات من الرئيس، أنه تطور 296 منطقة فى المحافظات، وإجمالى مشروعات العشوائيات، هي مشروع روضة القصير وروضة سفاجا وروضة رأس غارب وحلايب والشلاتين ومشروعات فى محافظات القناة وجنوب سيناء ومحافظات الدلتا.





وتابع الجزار، أن محافظة بورسعيد أول محافظة تخلو من المناطق العشوائية، كما طورت الحكومة منطقة "الزبالين" فى القاهرة التى تضررت من الأمطار فى مارس الماضى، وتطورت الحكومة منطقة "مثلث ماسبيرو" ومشروع السلام "أرض الإنتاج الحربى"، وإنشاء تجمع "معا" فى حى السلام أول بالقاهرة، ومشروع "الخيالة" فى البساتين، وزهور 15 مايو.





تكلفة المشروعات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة انتهت من 455 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسطى الدخل بتكلفة 65 مليار جنيه، وتنفذت الحكومة خلال ثلاث سنوات القادمة 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 70 مليار جنيه، و60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 30 مليون جنيه بإجمالى عدد وحدات 310 آلاف وحدة إسكان.



