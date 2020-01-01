تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

يستعد نادي الزمالك لإتخاذ تحرك جديد بشأن أحقية النادي في لقب نادي القرن الإفريقي الحقيقي في القرن العشرين.

 

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن منذ عدة أيام عن توثيق لقب نادي القرن الإفريقي الحقيقي كعلامة تجارية خاصة بنادي الزمالك لدى وزارة التموين.

 

وأكد أحد المسئولين في نادي الزمالك أن النادي قام بهذا التحرك ليثبت للجميع فقط أنه لن يترك حقه في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي.

 

كما أشار المسئول بنادي الزمالك أن النادي أعد ملف كامل وسيقدم إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام القليلة القادمة.

 

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أكد أنه لم يتلقى أي خطابات رسمية من نادي الزمالك بمطالبة النادي بأحقيته في لقب نادي القرن الإفريقي.

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