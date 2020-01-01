تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن
الأحد 12/يوليه/2020 - 08:30 م
حسام مجدي
يستعد نادي الزمالك
لإتخاذ تحرك جديد بشأن أحقية النادي في لقب نادي القرن الإفريقي الحقيقي في القرن
العشرين.
وكان مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك قد أعلن منذ عدة أيام عن توثيق لقب نادي القرن الإفريقي الحقيقي
كعلامة تجارية خاصة بنادي الزمالك لدى وزارة التموين.
وأكد أحد المسئولين
في نادي الزمالك أن النادي قام بهذا التحرك ليثبت للجميع فقط أنه لن يترك حقه في
الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي.
كما أشار المسئول
بنادي الزمالك أن النادي أعد ملف كامل وسيقدم إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال
الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن الاتحاد
الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أكد أنه لم يتلقى أي خطابات رسمية
من نادي الزمالك بمطالبة النادي بأحقيته في لقب نادي القرن الإفريقي.