برشلونة يصرف النظر عن نيمار

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:25 م
نيمار
نيمار
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن صفقة إنتقال البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة برشلونة تخلت عن فكرة التعاقد مع نيمار كما حثّت الصحيفة الإسبانية وسائل الإعلام وكذلك الفريق الكتالوني على عدم الحديث عن إمكانية عودة النجم البرازيلي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة غير قادر على التعاقد مع نيمار الباغ من العمر 28 عاماً في الصيف الحالي بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت أدعت بأن نيمار توصل لإتفاق مع باريس سان جيرمان على تسهيل عملية إنتقاله إلى برشلونة بشرط أن يقدم النجم البرازيلي كل ما لديه لقيادة باريس سان جيرمان للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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