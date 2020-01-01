استشهاد طبيبة بفيروس كورونا بالدقهلية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأحد استشهاد طبيبة من الأطقم الطبية والتى لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وكانت مديرية الصحة بالدقهلية قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى ""فيس بوك" عن وفاة الطبيبة سلوى فرحات إستشارى الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية المركزى داخل الحجر الصحى بمستشفى صدر المنصورة.

وقدم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عزاءه لأسرة الطبيبة ولكامل الأطقم الطبية والعاملين بالحقل الطبى.

يذكر أنه بوفاة الطبيبة سلوى فرحات يرتفع رصيد شهداء الأطباء بفيروس كورونا الى 130 شهيدا على مستوى الجمهورية.

وحققت مديرية الصحة أعلى معدل فى الرد على شكاوى المواطنين حسبما ورد على بوابة الشكاوى الحكومية الإلكترونية.

وقدم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر للعاملين بالمديرية وأفرعها الطبية، مشيرا إلى الإنجازات الطبية التى يقدمها العاملون بالمديرية.

كما صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بتوقيع الكشف الطبي اليوم على 36 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بالدقهليه حتى الآن من بينهم ٣ سيدات.


وأشار وكيل وزارة الصحة الي أن إجمالي ما قام بالكشف الطبى حتى تاريخه 36 مرشحا، موضحا انه تم مد تاريخ نهاية الكشف الطبي حتى الساعه السابعه من يوم السبت 198 يوليو.

والجدير بالذكر أن المستشفيات التى تقدم خدمة الكشف الطبي بالدقهليه هى أربع مستشفيات وهم المنصوره الدولى وطلخا ودكرنس وميت غمر.

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