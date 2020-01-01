حقوق الإنسان: التحرش الجنسي بالأطفال يُعد انتهاك لمنظومة القيم

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:10 م
المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان
المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان
الفجر السعودي

قالت المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني، اليوم الأحد، إن "التحرش الجنسي بالأطفال، يُعد انتهاكًا شنيعًا لمنظومة القيم والأخلاق"، مشيرة إلى أنه "مُجرَّم لبشاعته، ومحرَّم لمخالفته الفطرة السوية".

وذكرت الحقباني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "هيئة حقوق الإنسان، ستتخذ كل الإجراءات مع جهات الاختصاص لمحاربة هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان اتخاذ أشد العقوبات بحقهم وحماية المجتمع منهم".

وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، قد أعلن في يوم 7 يونيو الماضي، عن قراره تعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثةً رسميةً باسم الهيئة.

وجاء قرار تعيينها لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان، والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها، وفقًا لما أوضحته الهيئة عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع "تويتر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة حقوق الإنسان حقوق الإنسان التحرش الجنسي التحرش

أخبار تهمك

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

ماذا قالت منة شلبي عن التحرش الجنسي بالمرأة (فيديو)

اليوم.. بدء الرصد الآلي لمخالفتي الجوّال والحزام في نجران

"حقوق الإنسان" تكشف المؤشرات العامة لضحايا جرائم الإتجار بالبشر

"حقوق الإنسان" تطالب بتدابير للوقاية من التحرش ومكافحته في بيئة العمل

"حقوق الإنسان": النسوية في المملكة غير مجرمة

هيئة حقوق الإنسان: المملكة تحاسب من يقصر بحقوق العمالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

07:28 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام