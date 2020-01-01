حقوق الإنسان: التحرش الجنسي بالأطفال يُعد انتهاك لمنظومة القيم





قالت المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني، اليوم الأحد، إن "التحرش الجنسي بالأطفال، يُعد انتهاكًا شنيعًا لمنظومة القيم والأخلاق"، مشيرة إلى أنه "مُجرَّم لبشاعته، ومحرَّم لمخالفته الفطرة السوية".





وذكرت الحقباني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "هيئة حقوق الإنسان، ستتخذ كل الإجراءات مع جهات الاختصاص لمحاربة هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان اتخاذ أشد العقوبات بحقهم وحماية المجتمع منهم".





وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، قد أعلن في يوم 7 يونيو الماضي، عن قراره تعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثةً رسميةً باسم الهيئة.





وجاء قرار تعيينها لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان، والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها، وفقًا لما أوضحته الهيئة عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع "تويتر".



