حظر "معالي الوزير والباشا" في محافظة قنا ومديريات الخدمات

تطورات كورونا في مصر



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



كما صرح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا انه تم تعافى وخروج ١٧١ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى فرشوط المركزي منذ تحويلها الى مستشفى للعزل في مايو الماضي رافقه الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا جاء ذلك خلال تفقده لعدد من الأقسام بالمستشفى.



تفقد نائب المحافظ قسم الاستقبال واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى رضاهم عن تقديم الخدمة كما تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بين العاملين بالمستشفى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم واطمئن من مدير المستشفى على مدى توافر المستلزمات الوقائية والأدوية مشيدا بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

أصدر كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، قرارًا بمنع مناداة المسؤولين بلقب "معالي الوزير ومعالي الباشا"، والاكتفاء بمناداته بصفته.جاء ذلك على منشور حصل "الفجر"، على نسخة منه، والذي جاء فيه "تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بمناداة المسؤولين بلقب "معالي الوزير ومعالي الباشا".وتابع "عليه يتم التنبيه مشددًا على كافة العاملين والمسؤولين بجميع الجهات بحظر مناداة أي مسؤول إلا بصفته وفي حال المخالفة يتحمل المخالف المسؤولية.