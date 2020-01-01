الحماية المدنية تخمد حريق توشكى بحلوان

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:06 م
الحريق
الحريق
إسماعيل منطاوي
انتهت قوات الحماية المدنية من أعمال تبريد موقع الحريق الذي نشب بسوق توشكى بحلوان واستمر لساعات، صباح اليوم وتم إخماده دون خسائر فى الأرواح.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر السوق من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

ويتكون سوق توشكى من 514 باكية علي مساحة ٤ آلاف م٢ وتمارس فيه أنشطة بيع مختلفة (ملابس وفاكهة ومأكولات وخضار) ويبين حصر الخسائر المبدئية تأثر ٦٠% من مساحة السوق بالحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان، و على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن اصابات أو وفيات.

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أعلنت رئاسة حي غرب القاهرة، بدء تنظيم حملات تموينية وبيطرية، بقيادة اللواء محمد عقل، رئيس الحي، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى. 

وأوضح عقل، أن الحملات ستشمل المرور على محلات الجزارة بمناطق (وسط البلد والزمالك وجاردن سيتى)، لافتا إلى أن بعضها أسفر اليوم الأحد، عن إعدام ١٠ كيلو لحوم فاسدة، لا يصلح للاستخدام الآدمي من محلات حاتي شهير في شارع شامبليون كما تم إعدام ٢٥ كيلو لحوم فاسدة من محلات شهيرة في شارع ٢٦ يوليو بالزمالك.

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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مشروع حي الأسمرات 3 تكلف 3.6 مليار جنيه، ويحتوي على 7440 وحدة سكنية.

وأشار "عبدالعال" خلال  افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" إلى أن الأسمرات 1 يضم 176 عمارة، والأسمرات 2 يضم 134 عمارة، والأسمرات 3 يضم 124 عمارة.

وقال اللواء خالد عبدالعال، إن عدد الوحدات السكنية في "الأسمرات 3" 7440 وحدة سكنية، على مساحة 65 فدانا، وتتسع لـ 35 ألف نسمة ومفروشة بالكامل.

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