من بيتك .. الحلقة الثالثة 3 | فكرة بسيطة لتزين البرطمانات الزجاج

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار ما تقدمه من مجموعة برامج جديدة، نستعرض في الفيديو التالي ثالث حلقات برنامج "من بيتك".

ويهدف البرنامج إلى عرض أفكار كثيرة ومختلفة بأشكال متنوعة، ومتواجدة داخل كل منزل، وسيتم من خلال البرنامج إعادة تدوير لكل شيء بسيط متواجد داخل بيتك بتكاليف بسيطة وبأدوات محدودة.

ونستعرض في الحلقة الثالثة 3 | فكرة بسيطة لتزين البرطمانات الزجاج، البرنامج من تقديم: ماريان عيد، تصوير: عبير أحمد، مونتاج وإخراج: عامر عفيفي. 


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من بيتك ماريان عيد للبرطمان الزجاج عامر عفيفي بوابة الفجر

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