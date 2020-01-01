من بيتك .. الحلقة الثالثة 3 | فكرة بسيطة لتزين البرطمانات الزجاج

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار ما تقدمه من مجموعة برامج جديدة، نستعرض في الفيديو التالي ثالث حلقات برنامج " من بيتك ".





ويهدف البرنامج إلى عرض أفكار كثيرة ومختلفة بأشكال متنوعة، ومتواجدة داخل كل منزل، وسيتم من خلال البرنامج إعادة تدوير لكل شيء بسيط متواجد داخل بيتك بتكاليف بسيطة وبأدوات محدودة.



