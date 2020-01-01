الصحة الأمريكية: نتوقع ارتفاعا في الوفيات اليومية بـ كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
وكالات
صرحت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الأحد، بأنها تتوقع ارتفاعا مستمرا في مستوى الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة، خلال أسبوعين أو 3 أسابيع قادمة مع تراجع هذا المؤشر فيما بعد.

قال مساعد وزير الصحة الأمريكي، بريت جيروار، في حديث لقناة "ABC" نشر اليوم الأحد: "نتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات. في ظل وجود مزيد من المصابين ومزيد من المرضى في المستشفيات متوقع أننا سنرى ذلك على مدار أسبوعين أو 3 أسابيع قبل أن يتم التراجع".

وأشار جيروار مع ذلك إلى أن مدى فعالية العلاجات في الولايات المتحدة باتت الآن أعلى مما كانت عليه في بداية الجائحة، حيث تم تجريب أساليب جديدة والحصول على أدوية ناجعة مثل "رمديسيفير" مع بدء استخدام بعض المنشطات.

وأكد المسؤول الصحي أن قدوم موجة ثانية للجائحة في الخريف المقبل أمر محتمل بما فيه الكفاية لأن "90% من سكان الولايات المتحدة لم يتعرضوا" للفيروس، مشددا على أن السلطات الأمريكية تسعى إلى منع وقوع التفشي الجديد مع الانتشار الموسمي للإنفلونزا.

وتشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا التي استقرت عند مستوى أكثر من 60 ألف حالة يوميا، وسط خلافات متزايدة بين الأمريكيين حول قضية رفع الإجراءات الاحترازية خاصة إعادة فتح المدارس ومسألة الإلزام بارتداء الكمامات.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 3.300 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بحوالي 137 ألف متوف.

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