أحمد موسى: القضاء على العشوائيات نهاية 2020.. السيسي نفذ وعده (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات قائلًا: "كان لدينا ورمًا سرطانيًا اسمه العشوائيات، لو مفيش لافتة باسم حي الأسمرات هتفتكر أنه مشروع تابع لشركة خاصة كبيرة".





وأضف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: "مصر ستكون خالية من العشوائيات في ديسمبر المقبل، تقريبًا سنكون أول دولة تقضي على العشوائيات".





وأضاف: "الرئيس قال في 2016 بيعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت، أمامنا شهور لنقضي على العشوائيات كما وعد الرئيس".











