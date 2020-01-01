أحمد موسى: القضاء على العشوائيات نهاية 2020.. السيسي نفذ وعده (فيديو)
الأحد 12/يوليه/2020 - 08:13 م
أمنية فوزي
علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات قائلًا: "كان لدينا ورمًا سرطانيًا اسمه العشوائيات، لو مفيش لافتة باسم حي الأسمرات هتفتكر أنه مشروع تابع لشركة خاصة كبيرة".
وأضف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: "مصر ستكون خالية من العشوائيات في ديسمبر المقبل، تقريبًا سنكون أول دولة تقضي على العشوائيات".
وأضاف: "الرئيس قال في 2016 بيعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت، أمامنا شهور لنقضي على العشوائيات كما وعد الرئيس".
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.
وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
عرض موسى صور تظهر المناطق العشوائية قبل وبعد تدخل الدولة لتطويرها، مشيرا إلى أن هناك 13 محافظة خالية من العشوائيات من بينها الغربية وبورسعيد.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروعات قومية، من بينها المرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات.
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