أحمد موسى: القضاء على العشوائيات نهاية 2020.. السيسي نفذ وعده (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:13 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
أمنية فوزي
علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات قائلًا: "كان لدينا ورمًا سرطانيًا اسمه العشوائيات، لو مفيش لافتة باسم حي الأسمرات هتفتكر أنه مشروع تابع لشركة خاصة كبيرة". 

وأضف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: "مصر ستكون خالية من العشوائيات في ديسمبر المقبل، تقريبًا سنكون أول دولة تقضي على العشوائيات".

وأضاف: "الرئيس قال في 2016 بيعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت، أمامنا شهور لنقضي على العشوائيات كما وعد الرئيس".



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل. 

عرض موسى صور تظهر المناطق العشوائية قبل وبعد تدخل الدولة لتطويرها، مشيرا إلى أن هناك 13 محافظة خالية من العشوائيات من بينها الغربية وبورسعيد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروعات قومية، من بينها المرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر العشوائيات السيسي الإعلامي أحمد موسى الأسمرات

أخبار تهمك

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 21 دقيقة

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيسي: الدولة تتحمل ضعف ثمن الوحدة السكنية التي تقدمها للمواطنين

السيسي لـ"محافظ القاهرة": انت محظوظ.. و"عبدالعال" يرد

السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بـ الفيديو كونفرانس

السيسي يتفقد مدينة الأسمرات

بعد افتتاح "الأسمرات 3".. الوزراء: المواطن وجد من يحنو عليه بعد المعاناة

مدير صندوق العشوائيات: بدء تسكين 2000 أسرة بمشروع الأسمرات 3 قبل حفل الافتتاح اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

07:28 م

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام