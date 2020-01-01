شاهد.. أصالة بصحبة أصدقائها

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:44 م
اصالة
اصالة
نادين نجدي

نشرت الفنانة أصالة نصري صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وكانت في الصورة برفقة أصدقائها، وكانت تبتسم وتقف في المنتصف ، وعلقت أصالة على الصورة قائلة:"حلوين الأصحاب كتير" .


حققت أغنية "جيتني مكسور"، للفنانة السورية أصالة نصري، نجاحاً كبيراً، حيقت تخطت 11 مليونا و484 ألف مشاهدة، حتى الآن فور طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".


واحتلت أغنية جيتني مكسور المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا بقناة يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها. 


يذكر أن أغنية "جيتني مكسور"،  خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج. 


وتواصل أصالة، التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك"، الذي ضم أغاني باللهجة المصرية. 


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