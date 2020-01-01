زلزال يضرب شمال فنزويلا بقوة 5.1 ريختر

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن هناك زلزال ضرب منطقة شمال غرب فنزويلا، بلغت قوته 5.1 درجة بمقياس ريختر.
 
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي، أن مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترًا من جنوب غرب مدينة إلتوكويو، وكان مصدره على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

ولم تصدر بعد أي تقارير حول ما إذا أدى الزلزال إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,931  مليون إصابة، بينهم أكثر من 569 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,530 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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